Programma Groningens Ontzet van start met luidende klokken in Martinitoren en kranslegging op Waagplein

Foto: Joris van Tweel

Groningens Ontzet is vrijdagochtend officieel begonnen met het gebruikelijke klokken luiden van de Martinitoren en de kranslegging op het Waagplein.

Burgemeester Roelien Kamminga en voorzitter Erik Baar van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken gaven om 09.00 uur het officiële startsein in de Martinitoren. Kamminga hing zelf aan het touw in de kerktoren om de klokken te luiden.

Daarna vond op het Waagplein, bij de buste van Carl von Rabenhaupt bij het Goudkantoor, de jaarlijkse kranslegging plaats ter herdenking van de mensen die tijdens het beleg van 1672 omkwamen. Von Rabenhaupt wist op 28 augustus 1672 na vijf weken bisschoppelijke overheersing Groningen te bevrijden. Sindsdien wordt Groningens Ontzet gevierd.

De viering van Groningens Ontzet begon donderdagavond al met een concert van het NNO op de Vismarkt. Vrijdag gaat het programma de hele dag verder met onder meer de Groninger Drakenbootraces bij de Kleine der A en markten op de Hoge der A en de Westerhaven. Ook zijn er gratis stadswandelingen, de Ontzetrede van Arjen Lubach in het Academiegebouw, een Kidsfestival aan de Reitemakersrijge en jeugdvoorstellingen in het A-theater.

Verder staan de traditionele paardenkeuring op de Ossenmarkt en het Bommen Berendconcert in de Nieuwe Kerk op het programma. In de avond zijn er muziek en andere activiteiten op verschillende pleinen en straten in de binnenstad. De dag sluit vanaf 22.30 uur af met een vuurwerkspektakel boven de Zuiderhaven, voorafgegaan door een optreden van de Groningse zanger Kevin Paré.