Groningen viert voor het laatst ‘tradioneel’ Groningens Ontzet

Groningen viert op 28 augustus het Groningens Ontzet. De feestdag gaat al jarenlang gepaard met een vuurwerkshow, de paardenkeuring en de drakenbootrace. Vanaf volgend jaar krijgt het feest een nieuw karakter, waarbij mogelijk minder ruimte is voor de oude tradities.

Uit onderzoek onder de Groningse bevolking is gebleken dat de beleving van de feestdag anders moet. Hiervoor heeft de gemeente subsidie vrijgemaakt. Ook kunnen inwoners ideeën aandragen via een enquête die door de gemeente is uitgezet. ”Het betekent niet dat het hele programma op de kop gaat. Wel zullen er op basis van wat de mensen willen dingen gaan veranderen”, laat Erik Baar, voorzitter van de Koninklijke Vereeniging van Volksvermaken, weten.

Dit jaar ging de drakenbootrace in ieder geval door. Deelnemers vonden de race lastig. ”Het begin is vooral erg moeilijk om weg te komen. Ik heb het wel echt onderschat”, vertelt een van de deelnemers. Ook Rik Heiner, fractievoorzitter van de VVD Groningen, deed mee aan de race. ”Ik moest trommelen en daarmee het ritme aangeven. Er is nog wel verbetering mogelijk. We hebben de op één na laatste tijd te pakken.”

Erik Baar is positief over de toekomst van de feestdag. ”Neem volgend jaar al je vrienden, familie en buren mee. Het liefst allemaal in het groen en wit. We moeten er samen een mooi feest van maken”, laat de voorzitter weten.