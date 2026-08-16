Groningen Swim Challenge verhoogt de lat: geld voor zeven in plaats van vier kankeronderzoeken

Foto: Rieks Oijnhausen

De inzamelingsactie voor de Groningen Swim Challenge verloopt zo succesvol dat er bij de komende editie geen vier, maar zeven medische onderzoeken financieel ondersteund gaan worden. Volgens Carolien Fleurke van de organisatie zijn alle zeven onderzoeken gericht op de aanpak van de ziekte kanker.

Carolien, vorige maand spraken we jou ook. Hoe gaat het op dit moment met de voorbereidingen?

“We zijn heel erg enthousiast, want het gaat ontzettend goed. Het doel van deze editie was oorspronkelijk om vier onderzoeken naar kanker te financieren. Maar we zien dat er voor de aanstaande editie heel veel belangstelling is. Er zijn heel veel mensen die gaan zwemmen en er wordt volop gedoneerd. We hebben daarom contact gezocht met het UMCG en gevraagd of er nog andere onderzoeken zijn die financiële ondersteuning kunnen gebruiken. Zij zijn bij ons teruggekomen met drie onderzoeken, met de vraag om er eentje uit te kiezen. Die keuze was voor ons onmogelijk! Daarom hebben we alle drie de onderzoeken omarmd. We hebben voor onszelf de lat dus hoger gelegd en dat betekent dat het doel met 50.000 euro omhoog is bijgesteld.”

Om wat voor onderzoeken gaat het precies?

“Het gaat om vijf baanbrekende onderzoeken naar onder andere schildklier-, lymfe-, borst- en baarmoederkanker. Daarnaast gaan we projecten ondersteunen waarmee twee specifieke apparaten kunnen worden aangeschaft. Daarmee gaat het dus om hele tastbare producten waarvan je straks echt kunt zeggen dat die door de inzet van de Groningen Swim Challenge aangeschaft konden worden. Wat zijn dit voor apparaten? Ze zijn gericht op het doen van onderzoek naar kanker. Deze apparaten kunnen de omgeving van de tumor verkennen. Wanneer je nu een operatie ondergaat, worden de tumor en de randen verwijderd. Maar dit apparaat kan door middel van een speciale vloeistof bekijken wat er in de directe omgeving van de tumor gebeurt.”

Dus om het in hele simpele mensentaal te vertalen: een gedeelte van een bos staat in de brand, de brandweer blust dit, maar ondertussen kijken ze ook met een drone om te onderzoeken of het vuur toch niet is overgeslagen naar bomen in de omgeving?

“In hele simpele Peppi-en-Kokki-taal zou je het op deze manier kunnen omschrijven inderdaad.”

“Deelnemers zijn heel gemotiveerd”

De tussenstand qua bedrag dat opgehaald is staat terwijl we spreken op 123.230 euro. Het gaat dus heel snel. Wat is er aan de hand?

“Als je vanavond weer zou kijken, dan zul je zien dat het bedrag opnieuw is gegroeid. En wat er aan de hand is: er hebben zich voor deze editie 250 zwemmers aangemeld. Het gaat om hele gemotiveerde mensen. Als organisatie hebben wij nauw contact met hen en we houden ze zoveel mogelijk op de hoogte via nieuwsbrieven. Maar ondertussen zie je ook dat dit mensen zijn die er in hun eigen omgeving over gaan praten. Daardoor begint er een balletje te rollen, waardoor de nieuwsgierigheid en het enthousiasme ook bij andere mensen toeneemt. En vergeet ook niet de rol van de media. Verschillende omroepen hebben de afgelopen weken al aandacht besteed aan de komende editie. Daarnaast zijn we erg actief op sociale media, waarbij we bijvoorbeeld interviews hebben gehad met onderzoekers van het UMCG. En dat helpt echt, want daardoor krijgt het echt een gezicht en raakt het mensen meer.”

Hoe hoopgevend is dit?

“Als je het simpel beredeneert: hoe meer zwemmers, hoe meer geld het oplevert en hoe meer onderzoek er gedaan kan worden. Dat alles met als groot doel om de ziekte kanker een halt toe te roepen. Wanneer je in het UMCG spreekt met onderzoekers en professoren, merk je dat men heel hoopvol is. Er wordt letterlijk gezegd: ‘We zijn er bijna.’ We willen nog verschillende dingen gaan onderzoeken, maar we hebben het gevoel dat we er bijna zijn. En het volgende stapje in dit proces wordt mogelijk gemaakt door al die zwemmers en donateurs die zich hiervoor inspannen.”

Over twee weken vindt het evenement plaats. Is er nog ruimte voor zwemmers?

“Absoluut. Er kan nog meegedaan worden aan de Junior Swim. Zij starten bij de Oosterhaven, zwemmen onder de Steentilbrug door in de richting van de Kattenbrug. En daarnaast is er de 1 kilometer. Ook als je niet enorm getraind bent, is dat een afstand die heel goed te doen moet zijn. Meer informatie en je aanmelden kan op onze website. En daarnaast is ook iedereen welkom om langs de route te komen aanmoedigen. Ik noemde al de Kattenbrug: door een herinrichting is daar een lagere kade gemaakt. Dat is een prachtige plek voor ouders en opa’s en oma’s om hun geliefden aan te moedigen.”

“Waterkwaliteit is op orde”

Zijn jullie er al helemaal klaar voor?

“Jazeker. De noodzakelijke vergunningen zijn binnen en alles is op de rit. En natuurlijk is het ook spannend. We hopen op fantastisch goed weer. De kwaliteit van het water is wel spannend. Op dit moment is er gelukkig nog genoeg water waarmee er doorstroming verzorgd kan worden. We hebben in ons team iemand die dit constant monitort. Op dit moment zijn er geen zorgen en is de waterkwaliteit overal op orde, maar we houden het wel scherp in de gaten. En daarnaast wil ik ook zeggen dat we heel blij zijn met de steun van de gemeente en de waterschappen die volop meedenken en meehelpen.”

Groningen Swim Challenge

De Groningen Swim Challenge wordt voor de twaalfde keer gehouden. Nieuw in vergelijking met eerdere edities is dat er twee nieuwe afstanden zijn toegevoegd. Deelnemers kunnen verschillende afstanden zwemmen. Zo is er de langste afstand van vijftig kilometer van Lauwersoog naar de Oosterhaven. Daarnaast wordt er gestart in Zoutkamp naar de Oosterhaven, is er de CitySwim van 3,8 en 2,1 kilometer en dit jaar nieuw zijn de 8 en 1 kilometer. Tot slot is er de Junior Swim. Al het geld dat opgehaald wordt gaat volledig naar het UMCG Kanker Researchfonds.”

Meer informatie over de Groningen Swim Challenge vind je op deze website.

Verslaggevers Willem Poppes en Denise Overkleeft maakten een reportage over het onderwerp: