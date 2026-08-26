Groningen populair bij uitwonende studenten

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De meeste jongeren tussen 17 en 22 jaar die uit huis gaan en in een universiteitsstad gaan wonen, verhuizen naar Amsterdam en Groningen. Dat meldt het CBS.

Vorig jaar ging het om bijna 32 duizend jongeren. Veel vrouwen gaan naar Maastricht en Groningen, veel mannen naar Delft. In 2025 kwam ruim 80 procent van de jongeren die uit huis gingen en in een universiteitsstad gingen wonen, uit een andere gemeente.

Het aantal van 32 duizend jongeren is bijna even groot als in 2024 en 2022, maar minder dan in de periode 2015 tot en met 2021. Toen waren het gemiddeld 36 duizend jongeren per jaar. In 2023 ging het zelfs om ruim 50 duizend jongeren. Toen werd de basisbeurs opnieuw ingevoerd, waardoor het financieel aantrekkelijker werd om uit huis te gaan. De afgelopen jaren bleven echter steeds meer studenten tijdens hun studie thuis wonen.

De meeste jongeren vestigen zich dus in Amsterdam en Groningen. In beide gemeenten gingen vorig jaar meer dan vijfduizend 17- tot 22-jarigen voor het eerst zelfstandig wonen. De meeste jongeren die naar Groningen verhuizen, kwamen uit de noordelijke provincies.