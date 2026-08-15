Groningen herdenkt einde Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op Martinikerkhof: “Lessen van vrijheid doorgeven”

Foto: 112groningen.nl

Op het Martinikerkhof vindt zaterdag 15 augustus de jaarlijkse Nederlands-Indië herdenking plaats. Het is vandaag precies 81 jaar geleden dat het Japanse keizerrijk capituleerde, waarmee er een definitief einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden.

“De herdenking is meer dan alleen een jaarlijks evenement; het is een diepgaand eerbetoon aan hen die geleden hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende periode in de kolonie Nederlands-Indië”, laat de organisatie weten. “Wij streven ernaar om deze geschiedenis levend te houden en de lessen van vrede en vrijheid door te geven aan toekomstige generaties.”

Programma en herdenking

Bezoekers zijn vanaf 17.00 uur welkom op het Martinikerkhof, waarna het officiële programma om 17.20 uur begint met een openingsdans van Siti Nuhusana en Rizki Sandjaya en een gedicht van Wim Kan. Naast een toespraak van burgemeester Roelien Kamminga komen ook vertegenwoordigers van de eerste, tweede en derde generatie aan het woord. Muzikale bijdragen zijn er van Rudy Lentze, Thea Visser, Sabine Koch en Dominggus. Na het Taptoe-signaal wordt omstreeks 18.00 uur één minuut stilte gehouden, gevolgd door het Wilhelmus en de kransleggingen.

Op 15 augustus 1945 kwam voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Waar Nederland zelf op 5 mei werd bevrijd, leefden in Azië tot half augustus nog honderdduizenden mensen onder het juk van de Japanse bezetting. Na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki capituleerde Japan en was de oorlog voorbij.

Expositie in Martinikerk

Na afloop van de herdenking en het defilé zijn bezoekers welkom in de Martinikerk voor ontmoeting en een nagesprek met koffie, thee en Indische lekkernijen.

In de kerk is tevens de expositie met oorlogsverhalen van Indische en Molukse Groningers te bekijken. De expositie is zaterdag overdag tot 14.00 uur te bezoeken. Tijdens de nazit verzorgt een vrouwenkoor onder leiding van Inge Roelands een bijzonder optreden: zij zingen twee liederen die destijds daadwerkelijk werden gezongen in een Japans vrouwenkamp op Sumatra.