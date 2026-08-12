Groningen geniet van zeldzame zonsverduistering: “Alsof er een onweersbui aankomt”

Foto: Joris van Tweel

Flink wat mensen hebben woensdagavond op verschillende plekken in de gemeente gekeken naar de gedeeltelijke zonsverduistering. Het bijzondere natuurverschijnsel leverde tal van mooie foto’s op.

De zonsverduistering begon rond 19.15 uur. Het hoogtepunt, waarbij in Groningen zo’n 88 tot 89 procent van de zon verduisterd werd, vond plaats rond 20.10 uur. “Het licht wordt heel vreemd”, liet een toeschouwer weten die kort daarvoor via een eclipsbril naar de hemel keek. “Alsof er een zware onweersbui aankomt, terwijl de lucht helemaal blauw is. Best wel een bijzondere gewaarwording.” Ook vogels reageerden merkbaar op het schemerige licht.

De zonsverduistering was woensdag volledig te zien op Groenland, op IJsland en in Spanje, waar de zon gedurende zo’n twee minuten compleet achter de maan verdween. De laatste keer dat er vanuit Groningen een vergelijkbare verduistering te zien was, was in augustus 1999.

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Foto: Denise Overkleeft Foto: Denise Overkleeft Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Druk bij Forum

Op het dakterras van Forum Groningen had de Rijksuniversiteit Groningen een speciale observatieplek ingericht. Medewerkers waren aanwezig om eclipsbrillen uit te delen en er was speciale apparatuur aanwezig waarmee veilig naar de zon gekeken kon worden. Behalve in de stad waren dergelijke observatieplekken ook te vinden bij Noordpolderzijl, Lauwersoog, de Eemshaven en op drie Friese Waddeneilanden.

Voor het Forum was de belangstelling echter zo massaal dat de organisatie rond 19.00 uur al een oproep deed om niet meer naar het gebouw te komen.

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Foto: Joris van Tweel Foto: Joris van Tweel Foto: Joris van Tweel

Bruggen en pleinen

Een andere populaire plek om het fenomeen te bekijken was de Walfridusbrug. Gewapend met eclipsbrillen en fotocamera’s verzamelden flink wat inwoners zich op de brug voor een vrij uitzicht op het westen. “Sommigen hadden kleedjes meegenomen om daarmee in het gras te kunnen zitten”, vertelt een fotograaf. “Naast de brillen werden ook vergieten en lasbrillen gebruikt. Verschillende mensen maakten het ook gezellig: zij hadden hapjes en drankjes meegenomen.”

Ook op het Bernoulliplein kwamen mensen bijeen. “Het is hier niet superdruk, maar toch zijn er verschillende mensen naartoe gekomen om deze verduistering samen mee te maken”, vertelde een aanwezige fotograaf.

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Foto: Harro Meijer Foto: Harro Meijer Foto: Harro Meijer

“Luchtballonnen kwamen te laat”

Fotograaf Gijs Bouman van Beeman Productions uit Groningen was woensdagavond onderweg voor een foto-opdracht in het Overijsselse Ommen. Dinsdag liet hij al weten op zoek te gaan naar een mooie fotolocatie in de buurt van IJhorst om het fenomeen vast te kunnen leggen.

“Het oorspronkelijke doel was om een uitkijktoren als decor te gebruiken”, vertelt Bouman. “Uiteindelijk heb ik daar toch niet voor gekozen. Ik sta nu bij een bruggetje aan de Kerkweg tussen IJhorst en De Wijk. Het water van De Reest stroomt onder dit bruggetje door. Het is hier prachtig. Ook verschillende dorpsbewoners hebben zich hier verzameld. Achter mij, aan de oostelijke hemel, zag ik nog twee luchtballonnen richting het noordwesten varen. Helaas kwamen die net te laat om ze mooi in de compositie met de zon mee te pakken.”

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Foto: Gijs Bouman – Beeman Productions

Vanaf zijn plek wist Bouman desondanks een paar mooie foto’s te schieten. “Het was heel bijzonder om mee te maken. Op het hoogtepunt van de verduistering merkte je ook echt dat de temperatuur even voelbaar daalde.”

Geduld hebben tot 2081

Voor de eerstvolgende vergelijkbare zonsverduistering in Groningen moeten we flink wat geduld hebben: die vindt pas plaats in september 2081. Wie niet zo lang wil wachten en geen probleem heeft met reizen, kan volgend jaar naar Noord-Afrika. Daar vindt een totale zonsverduistering plaats die ruim vier minuten zal duren.