Groningen gaat samenwerken met vijf andere provincies aan het goederenvervoer over de weg, het spoor en het water

Foto Andor Heij. Goederentrein bij Onnen

De provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Utrecht willen goederen vaker en slimmer vervoeren via een combinatie van weg, spoor en binnenvaart. De gedeputeerden van de zes provincies tekenden daarom vrijdag een overeenkomst over de Corridor Noord-Oost, waarmee ze gaan samenwerken aan het goederenvervoer.

De Corridor Noord-Oost verbindt Noordoost-Nederland met de rest van Nederland en met Europese vervoersroutes via de zogenaamde ‘Europese North Sea Baltic Corridor’. Volgens de provincies neemt het goederenvervoer toe, maar staat de route onder druk, omdat er ook ruimte nodig is voor verduurzaming en andere ontwikkelingen.

De provincies willen onder meer bekijken hoe meer goederen van de weg naar het spoor of de binnenvaart kunnen gaan. Ook willen ze onderzoeken hoe het goederenvervoer duurzamer kan worden en hoe bestaande spoorlijnen, havens en vaarwegen beter kunnen worden gebruikt.

De provincies gaan de komende tijd samen een plan maken. Ook onderzoeken ze onder meer hoeveel goederen er worden vervoerd, welke infrastructuur daarvoor nodig is en waar kansen liggen voor de economie.