GGD Groningen helpt nieuwe studenten weer aan gezonde start in Stad tijdens KEI-week

Foto: Britt Gnodde

Ook dit jaar is de GGD Groningen aanwezig tijdens de KEI-week. De introductieweek begint komende maandag en de gezondheidsdienst is op meerdere locaties actief om informatie te verstrekken over seks, schurft, een gezond leefklimaat in hun studentenhuis, mentale gezondheid en veilig op vakantie gaan.

Op maandag staat de GGD op de informatiemarkt op de Vismarkt, onder meer met een prijzenrad, een photobooth en winacties. De donderdag erna verzorgt de GGD tussen 14.00 en 17.00 uur in Pathé een interactieve masterclass over seks. Tijdens die bijeenkomst krijgen studenten informatie over onder meer feiten en fabels, genot en grenzen.

Tijdens de KEI-week is elke avond en nacht van 22.00 tot 04.00 uur een Safe Space ingericht in het Grand Theater aan de Grote Markt. Studenten die behoefte hebben aan rust, een luisterend oor of een veilige plek kunnen daar terecht.