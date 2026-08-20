Gemeentelocatie Haren vanaf maandag 24 augustus vier weken dicht

Foto: Haren.nl

De balie van de gemeentelocatie aan het Raadhuisplein 10 in Haren is vanaf komende maandag 24 augustus tot en met vrijdag 18 september gesloten vanwege verduurzamingswerkzaamheden.

In het gebouw komt energiezuinigere verlichting en een duurzamer klimaatsysteem. De meeste werkzaamheden vinden daarom in het gebouw plaats.

Voor de aanvraag of het ophalen van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs wordt aangeraden om naar een andere gemeentelocatie te gaan.

De receptie van Raadhuisplein 10 blijft tijdens de verbouwing wel open voor een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Het WIJ-team en de overige afdelingen blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar.