Gemeente start nieuw onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid

Foto via Gemeente Groningen

Is jouw wijk een fijne en veilige plek om te wonen? Zijn er genoeg winkels in de buurt? En ontmoet je makkelijk andere bewoners? Dat zijn enkele van de vragen die de gemeente vanaf september aan haar inwoners stelt.

De gemeente onderzoekt elke twee jaar hoe inwoners van 18 jaar en ouder de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk ervaren. De uitkomsten helpen de gemeente om beter te begrijpen wat er speelt in de verschillende wijken en dorpen. Ook worden de resultaten gebruikt bij het maken van beleid en plannen voor de toekomst.

Door mee te doen, laten inwoners weten hoe zij hun wijk of dorp ervaren. Bijvoorbeeld wat goed gaat, waar zij zich zorgen over maken en wat volgens hen aandacht nodig heeft. De resultaten worden per wijk bekeken. Zo kan de gemeente gerichter werken aan onderwerpen die inwoners belangrijk vinden.

Volgende maand ontvangen zo’n 140.000 inwoners een uitnodigingsbrief. Daarin staat hoe zij de vragenlijst kunnen invullen. De uitnodigingen vallen tussen 8 en 19 september op de mat. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een steekproef. Daarom ontvangt niet iedere inwoner een uitnodigingsbrief. Wie een uitnodiging ontvangt krijgt het verzoek om de vragenlijst in te vullen via de website wijkvragen.nl. Men heeft daar twee weken de tijd voor. Op de achterkant van de brief staat een Engelse vertaling. De vragenlijst kan ook in het Engels worden ingevuld.

Onder de deelnemers verloot de gemeente verschillende prijzen, waaronder een smartwatch, een koptelefoon, VVV-bonnen en cadeaubonnen voor de Forum-bioscoop en Sport050.