Gemeente neemt maatregelen tegen openbreken ondergrondse afvalcontainers

Screencap uit video (via Dumpert)

De gemeente Groningen neemt maatregelen tegen het openbreken van ondergrondse afvalcontainers, nadat eerder deze maand meerdere meldingen werden gedaan (en video’s opdoken) van daklozen die de ondergrondse vuilcontainers openbraken om naar statiegeldverpakkingen te zoeken.



Eerder deze maand meldde stadsblog Sikkom (onder meer naar aanleiding van deze video op Dumpert) hoe vuilnismannen in Groningen steeds vaker worden geconfronteerd met opengebroken ondergrondse containers. In een aantal gevallen kroop een statiegeldzoeker daadwerkelijk de container in. Levensgevaarlijk, omdat deze containers met een pers worden geleegd.

Hoewel wethouder Wijnja stelt dat het probleem zeer incidenteel voorkomt, neemt het Stadhuis de zaken wel serieus. Op plekken waar de gemeente heeft gezien dat een container werd opengebroken, komen waarschuwingsborden. Ook krijgen de deuren een extra slot, zodat het moeilijker wordt om de containers open te breken.

Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met het Leger des Heils en WerkPro om te kijken wat er aan de oorzaak van het probleem te doen is. De wethouder benadrukt dat statiegeldverpakkingen uit afvalcontainers halen voor de (vaak dakloze) mensen een manier is om in hun levensonderhoud te voorzien. Ook onderzoekt de gemeente opnieuw hoe inwoners en bezoekers statiegeldflesjes kunnen achterlaten bij afvalbakken, zonder dat daardoor rommel ontstaat.