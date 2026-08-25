‘Gemeente moet mensen met ernstige psychische problemen beschermen tegen risico’s hitte’

De gemeente Groningen moet mensen met ernstige psychische problemen beter beschermen tegen de risico’s van extreme hitte. Dat vindt de Partij voor de Dieren, nadat een groep artsen twee weken geleden dezelfde oproep deed richting het kabinet.

Volgens de artsen lopen mensen met een ernstige psychische aandoening tijdens hete periodes extra gezondheidsrisico’s. Bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld tegen depressie, ADHD of schizofrenie, kunnen ervoor zorgen dat het lichaam warmte moeilijker kwijt kan. Ook kunnen mensen door hun psychische problemen minder goed herkennen wanneer hun lichaam oververhit raakt. Daarbij kunnen lichamelijke kwetsbaarheid, psychische klachten, medicatie en sociale omstandigheden samenkomen.

De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad vindt daarom dat ook mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen moeten worden opgenomen in het Lokaal Hitteplan. Daarin staan al verschillende maatregelen voor dak- en thuislozen die aansluiten bij de adviezen van de artsen, maar mensen met psychische problemen die zelfstandig thuis wonen of afhankelijk zijn van mantelzorg vallen nog buiten dit plan.

De fractie vraagt het college daarom of de gemeente deze inwoners en de hulpverleners die met hen werken in kaart kan brengen, samen met huisartsen en specialistische ggz-instellingen. Vervolgens moeten deze cliënten en hun hulpverleners informatie krijgen over de risico’s van hitte, vindt de Partij voor de Dieren, bijvoorbeeld via flyers. Daarbij moet ook aandacht komen voor mogelijke risico’s van medicijnen, vindt de fractie.