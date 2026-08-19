Gemeente grijpt in bij Handig in de Buurt in De Hoogte: koffie- en ontmoetingsruimte verwijderd

De spullen worden afgevoerd. Foto: ingezonden

De gemeente heeft afgelopen week ingegrepen bij Handig in de Buurt aan de Almastraat in de wijk De Hoogte. Bij de actie werden materialen die in de openbare ruimte stonden verwijderd. Bij Handig in de Buurt vinden ze de situatie onbegrijpelijk: zij gaan een brandbrief naar de gemeenteraad sturen.

Bij de actie op vrijdag 14 augustus werd onder meer de koffie- en ontmoetingsruimte van de stichting weggehaald. Deze plek wordt gebruikt door de vrijwilligers en buurtbewoners die aankloppen bij Handig in de Buurt. Een picknicktafel en stoelen werden ingeladen op een vrachtwagen. “De Directie Veiligheid van de gemeente had ons gevraagd om grofvuil en aanhangers van de openbare weg te verwijderen die wij gebruiken om inwoners in de wijk te helpen bij het afvoeren van hun afval”, vertelt Emmelien van Handig in de Buurt. “Hier hebben wij gehoor aan gegeven en onze zienswijze ingediend. Toch werd onze ontmoetingsruimte opgeruimd zonder dat er overleg is geweest met het bestuur. En dat terwijl de termijn om in bezwaar te gaan tegen deze beslissing nog niet eens is verlopen.”

Mensen met een kleine portemonnee

Handig in de Buurt is één van de activiteiten van Stichting Talent in Actie en is ontstaan vanuit het initiatief Mijn Gereedschapskist, waarin gratis gereedschap wordt uitgeleend aan mensen met een kleine portemonnee. Ook duurzaamheid speelt hierbij een rol. Emmelien: “De doelgroep van de stichting zijn mensen die om fysieke, psychische of financiële redenen moeilijk mee kunnen doen met de maatschappij. Wij bieden mensen uit de wijk De Hoogte ook de mogelijkheid om binnen onze organisatie mee te helpen.”

Handig in de Buurt helpt wijkbewoners met het ophalen van grofvuil, tuinieren, kleine klusjes én biedt een luisterend oor. “Wij sluiten laagdrempelig aan bij de leefwereld van de bewoners en hebben daarin een preventiefunctie. Waar nodig verwijzen we door naar de juiste organisaties en instanties.”

>h3>Subsidie dreigt te stoppen

Dat de gemeente nu ingrijpt, zorgt voor veel onbegrip bij de stichting. Emmelien: “Wij hebben ook niet het antwoord op de vraag waarom de gemeente ons ineens zo tegenwerkt. We hebben jarenlang goed samengewerkt, maar het wordt ons nu steeds moeilijker gemaakt. Wij vinden dat de gemeente naast burgers hoort te staan en dat organisaties die dicht op de wijk zitten gefaciliteerd moeten worden. Dit staat ook in het coalitieakkoord 2026–2030 omschreven: ‘We sluiten aan bij wat al bestaat'”

Naast het verwijderen van de spullen hangt de stichting nog een grote onzekerheid boven het hoofd: de financiering dreigt vanaf het nieuwe jaar te stoppen omdat een subsidieaanvraag is afgekeurd en de huidige bijdrage niet wordt verlengd.

>h3>Handtekeningenactie

Om het voortbestaan te redden, stelt de stichting alles in het werk. Naast de brandbrief aan de gemeenteraad verzamelt Handig in de Buurt handtekeningen in. Tot het einde van het jaar worden er diverse wijkacties georganiseerd om bewoners te bereiken. Emmelien: “Landelijk en provinciaal hebben we verschillende prijzen en applaus gekregen voor ons werk. We gaan tot het uiterste om met z’n allen te staan voor het behoud van dit prachtige voorbeeld van noaberschap en burgerparticipatie.”