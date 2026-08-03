Geknakte boom verspert fietspad in Stadspark

Foto: Rudmer Zwerver / Stadspartij

Bij de ingang van het Stadspark in Groningen is maandag een grote boom op meerdere plekken afgebroken en op het fietspad terechtgekomen. Dat schrijft RTV Noord.

Het gaat om het fietspad in de richting van de stadswijk Laanhuizen, ten noorden van het Martiniplaza. Een voorbijganger heeft een melding gemaakt bij de gemeente. Wat de reden is dat de drie takken zijn afgebroken, is niet duidelijk. Voor zover bekend, is er niemand gewond geraakt.

100 jaar

Ter ere van het honderdjaar bestaan van Stadspark is de voormalige Drafbaan tijdelijk omgebouwd tot een openluchtbioscoop. Bezoekers die vanavond naar de film gaan en gebruikmaken van het fietspad, kunnen om de versperring heen fietsen.