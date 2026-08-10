Geen scheuren in Groningse dijken, ondanks aanhoudende droogte

De kwetsbare dijken in en rond Groningen hebben vooralsnog geen last van de droogte. Dat blijkt uit een eerste controle van Waterschap Hunze en Aa’s vorige week. Er zijn geen scheuren of andere tekenen van schade gevonden.

Door het aanhoudende warme en droge weer is er in het gebied gemiddeld 155 millimeter minder regen gevallen dan er verdampt. Door de droogte kunnen er scheuren ontstaan in dijken, wat bijvoorbeeld deze week al op grote schaal te zien was in Zuid-Holland. In Groningen valt het watertekort nog mee, dit komt onder andere door de toevoer van water uit het IJsselmeer.

Stabiele waterstanden

De waterstanden in de kanalen, meren en sloten zijn op dit moment nog stabiel. Dit komt onder andere door de toevoer uit het IJsselmeer. Daarnaast wordt het waterpeil goed in de gaten gehouden.

Volgens het waterschap hebben boeren in de omgeving de afgelopen week meer water gebruikt om hun gewassen te beregenen. Daardoor zijn de waterstanden in sommige sloten en kanalen iets gedaald. Om het waterpeil op niveau te houden, vraagt het waterschap boeren – die hun land willen beregenen – om dit vooraf te melden. Ook is het belangrijk dat boeren, die water uit dezelfde sloot of hetzelfde kanaal halen, hun beregening met elkaar afstemmen, aldus het waterschap.

Extra controles

De komende tijd blijft het warm en droog. Daarom wordt volgende week opnieuw gekeken naar het neerslagtekort en de weersverwachting. Daarna wordt besloten of extra controles van de dijken nodig zijn.

Benieuwd hoe zo’n dijkinspectie eruit ziet? OOG TV maakte vorige week een video van een inspectie in Meerstad.