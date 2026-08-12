Geen plek meer op dakterras Forum voor eclips: “Maximaal aantal bezoekers bereikt”

Foto: Denise Overkleeft

Het heeft weinig zin meer om naar het dakterras van Forum Groningen te komen voor de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdagavond. Volgens Forum staat het dak helemaal vol.

“We hebben op dit moment 450 mensen op het dak staan en meer mag er echt niet op vanwege de veiligheid”, vertelt woordvoerder Hannah Wink. “Daarnaast staat er beneden al een lange wachtrij. Zodra bezoekers het dakterras verlaten, komt er uiteraard weer plek vrij voor nieuwe mensen, maar hoe snel dat gaat, kan ik niet voorspellen. Ik weet namelijk niet hoe lang mensen van plan zijn te blijven.”

Wink is blij met de grote toeloop, maar geeft wel een eerlijk advies: “Het is natuurlijk geweldig dat het Forum zo goed gevonden wordt ook bij dit soort evenementen. Maar mocht je deze zonsverduistering vanavond écht goed willen zien, dan zou ik adviseren om een andere locatie te zoeken waar je meer kans maakt.”

Om een goed zicht te hebben op de gedeeltelijke zonsverduistering heb je een vrij zicht nodig op de westelijke hemel. Daarnaast is het belangrijk dat je bij het kijken gebruikmaakt van eclipsbrillen. Fotocamera’s moeten uitgerust zijn met speciale filters, omdat anders het risico bestaat dat het zonlicht inbrandt op de sensor van je camera.

Zeldzaam natuurverschijnsel

Bij de gedeeltelijke zonsverduistering woensdagavond wordt in Groningen zo’n 88 tot 89 procent van de zon bedekt door de maan. De verduistering is qua intensiteit vergelijkbaar met de zonsverduistering van 1999. In Spanje, op IJsland en op Groenland is de verduistering woensdag zelfs volledig.

Dat de animo groot is, is niet vreemd: de eerstvolgende zonsverduistering die in Groningen te zien zal zijn, vindt pas plaats in het jaar 2081.