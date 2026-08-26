Geen ontheffingen voor afsteken van vuurwerk tijdens jaarwisseling

Bron: Elin Stil

De gemeente is niet van plan op tijdens de komende jaarwisseling ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Professionele vuurwerkshows, zoals in Ten Boer, vallen daar niet onder.

De komende jaarwisseling is de eerste nadat een landelijk verbod is ingesteld op het afsteken van vrijwel al het consumentenvuurwerk. Ook in Groningen bestaat hier veel draagvlak voor. De gemeente haalt ook onderzoek van OOG TV in 2023 aan, waaruit blijkt dat 67 procent van de respondenten het algeheel vuurwerkverbod steunt.

Door geen ontheffingen te verlenen ontstaat helderheid en kan gehandhaafd worden als er wel vuurwerk wordt afgestoken. Het doel van het verbod is een veiliger jaarwisseling met minder letsel, schade, overlast en geweld tegen hulpverleners. Daar komt bij dat de periode om ontheffingen van het verbod te verlenen, te kort is.

De gemeente heeft bij de totstandkoming van het besluit advies ingewonnen bij onder meer de politie, het OM, de brandweer en diverse afdelingen van de gemeente.