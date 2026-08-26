Gasunie: minder gas in voorraad, maar geen zorgen over tekorten

Foto Andor Heij: Gasunie

Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewild, maar ook bij een strenge winter is er nog voldoende gas beschikbaar. Dat denkt de Gasunie.

De vulgraden van de bergingen in Nederland zijn behoorlijk leeg. Het door Gasunie Transport Services (GTS) voorgestelde doel is tot stand gekomen op basis van de hoeveelheid gas die je nodig hebt op basis van de strengste winter van de afgelopen 30 jaar. Dat betekent echter niet automatisch dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter of dat de leveringszekerheid in gevaar komt. Wel betekent dit dat Nederland zonder aanvullend beleid onvoldoende is voorbereid op een scenario van een van deze strengste winters.

In Nederland monitort Gasunie de gasvoorziening en de vulling van de gasopslagen continu en adviseert zij het ministerie van Klimaat en Groene Groei daarover. De Gasunie heeft tijdens overleg met Den Haag al eerder haar zorgen geuit. Voor reguliere marktpartijen is het deze zomer commercieel niet interessant om gasopslagen in de zomer te vullen voor verkoop in de winter.

Gasunie volgt de ontwikkeling nauwgezet. Ze bekijkt op dit moment hoe ze in deze veranderde geopolitieke en marktomstandigheden de gasvoorziening zo robuust mogelijk kan houden en onnodige druk op de gasmarkt en daarmee op de prijzen kunnen voorkomen. Uiteindelijk is het aan de minister om beleidskeuzes te maken.