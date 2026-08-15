Gaslucht in woning Schildersbuurt door campinggasfles

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer is zaterdagavond in actie gekomen voor een vermeende gaslucht aan de Jozef Israëlsstraat in de Schildersbuurt. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

De melding van de mogelijke gaslekkage kwam even na 18.00 uur binnen bij de meldkamer. Brandweerlieden hadden op dat moment net een inzet aan de Kaliumstraat afgerond en konden direct doorrijden naar de Schildersbuurt.

“Eenmaal ter plaatse zijn we direct op onderzoek uitgegaan”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “In de woning hing inderdaad een gaslucht. Dit bleek te worden veroorzaakt door een gasflesje dat wordt gebruikt op campings. Wij hebben de situatie snel onder controle gekregen door de gasfles naar buiten te brengen. Ook hebben we de woning geventileerd.”

Advies

De Vries geeft naar aanleiding van het voorval een belangrijk advies mee: “Veel mensen komen in deze periode terug van vakantie. Als je thuiskomt en je hebt een campinggasfles gebruikt, controleer dan altijd of deze goed is afgesloten. Is de fles tijdens de reis beschadigd geraakt of vertoont deze roestplekken? Neem hem dan niet mee naar binnen en zet hem ook niet in de schuur. Het advies is om beschadigde flessen niet meer te gebruiken en in te leveren bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.”