Garageverkoop in Garmerwolde tijdens Open Monumentendag

foto: the justified sinner / Flickr.com

Op Open Monumentendag, 12 september aanstaande, hoopt Garmerwolde bezoekers te trekken uit Stad en de omliggende dorpen. Het Groningse dorp opent die dag niet alleen de deuren van historische gebouwen, maar ook van meerdere garages, tuinen, opritten en schuren.

Verspreid door het dorp verkopen verschillende bewoners tweedehands spullen. De garagesale is van 10.00 en 15.00 uur. Deelnemende adressen zijn te herkennen aan een Garmerwolder vlag.

“Open Monumentendag draait om het ontdekken van bijzondere plekken en verhalen. Met de Garagesale voegen we daar nog een vorm van schatzoeken aan toe”, schrijft de organisatie. “Je weet vooraf nooit wat je onderweg tegenkomt.”