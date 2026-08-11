FvD wil inzicht in veiligheidsrisico’s in Stad na aanslag Pride Berlijn

Foto: Rieks Oijnhausen

De raadsfractie van Forum voor Democratie (FvD) wil van het gemeentebestuur weten of de aanslag tijdens de Pride in Berlijn gevolgen kan hebben voor de veiligheid in Groningen.

De fractie stelt schriftelijke vragen aan het college om inzicht te krijgen in signalen van islamistische netwerken of extremistisch gedachtegoed in Groningen vanuit de gemeente, de politie, de NCTV en de veiligheidsdiensten. Ook vraagt de partij naar mogelijke signalen bij religieuze instellingen en scholen, waaronder de islamitische basisschool die dit schooljaar in Groningen is geopend. Daarnaast vraagt FvD of er incidenten of spanningen bekend zijn tussen delen van de islamitische gemeenschap en mensen met een andere geaardheid of genderidentiteit. De partij wil ook weten of er voorbeelden zijn van samenwerking en dialoog.

De partij vraagt het college ten slotte welke maatregelen de gemeente neemt tegen radicalisering en extremisme, en of er nieuwe risicoanalyses worden gemaakt voor Pride-evenementen en andere publieke bijeenkomsten in Groningen na de aanslag. Ook vraagt FvD of de veiligheid in Groningen naar aanleiding van de aanslag moet worden opgeschaald en of de gemeente mogelijkheden ziet om islamitische organisaties en organisaties die opkomen voor lhbti-personen met elkaar in gesprek te brengen.

Bij de aanslag was hoogstwaarschijnlijk sprake van een islamistisch motief bij de dader. FvD vraagt daarom specifiek aandacht voor mogelijke spanningen in Groningen tussen aanhangers van islamistisch gedachtegoed en ‘aanhangers’ van wat de partij ‘genderideologie’ noemt, oftewel transpersonen. FvD zegt zich te verzetten tegen deze ‘genderideologie’, maar zich wel in te zetten voor het recht van mensen om (binnen de grenzen van de wet) een andere overtuiging te hebben. De vragen zijn volgens FvD ook niet gericht tegen mensen die de islam als religie aanhangen en zich duidelijk distantiëren van extremistische of antidemocratische opvattingen die in strijd zijn met de Nederlandse rechtsstaat.