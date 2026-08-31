FvD wil betere noodopvang voor kamerloze studenten die bivakkeren op camping

Forum voor Democratie (FvD) stelt schriftelijke vragen over de studentenkamernood aan het begin van het nieuwe collegejaar. Aanleiding is eerdere berichtgeving over studenten die noodgedwongen op de camping in het Stadspark moeten verblijven.

De partij vreest dat hun aantal woningzoekende studenten in september alleen nog maar verder kan oplopen. Fractievoorzitter Saskia van Niekerk vraagt het college of tijdelijke locaties die eerder voor asielopvang werden gebruikt, zoals Hanze Plaza, beschikbaar kunnen worden gesteld aan studenten.

“Wij vinden dat de gemeente in de eerste plaats oog moet hebben voor de belangen en het welzijn van haar eigen inwoners en aanstaande studenten”, zegt Van Niekerk. “Het college schakelt snel om tijdelijke opvang voor asielzoekers te creëren, wij vragen of het college ook bereid is deze daadkracht voor haar toekomstige Stadjers in te zetten.”

Daarnaast vraagt de partij welke maatregelen het college neemt om te voorkomen dat studenten op straat, in hun auto of op een camping belanden.