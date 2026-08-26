Franse sferen op de Westerhaven tijdens Groningens Ontzet: “Nog één keer alles uit de kast”

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Deze zomer werd op de Westerhaven al vier keer ‘Zomerstad op z’n Frans’ gehouden. Komende vrijdag, tijdens Groningens Ontzet, wordt nog één keer alles uit de kast getrokken.

“Zomerstad op z’n Frans is een combinatie van kunst, cultuur, muziek en ongedwongen gezelligheid”, vertelt Fokko Schepel van de winkeliersvereniging. “Je kunt slenteren langs de kraampjes waar van alles verkocht wordt, er is muziek en er zijn kunstenaars die op straat schilderen. De naam van het evenement zegt het al: we halen een beetje Frankrijk naar Groningen. In Franse stadjes heb je van die pittoreske pleintjes waar van alles gebeurt op het gebied van cultuur. Dat zetten wij ook neer, waarbij het publiek onbelemmerd en relaxed kan rondzwerven.”

Het programma op vrijdag begint om 10.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Zomerstad op z’n Frans werd vorig jaar voor het eerst gehouden. Schepel: “Toen werd het een groot succes, en dat zagen we deze zomer opnieuw bij de vier reguliere edities. Het evenement trok veel bezoekers uit Groningen, Drenthe en Friesland en zorgde voor een mooie mix van kunst, creativiteit en ontmoeting.”

Verslaggever Willem Poppes maakte eerder een reportage over de kunstmarkt: