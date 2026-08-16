Forumbibliotheken in wijken en dorpen vanaf komende week ook op zaterdagen open

Foto: Forum Bibliotheek Hoogkerk via Facebook

De Forumbibliotheken in de gemeente gaan vanaf komende week ook op zaterdagen open. Met de maatregel wordt de toegankelijkheid van de gebouwen vergroot. De openstelling op zaterdag geldt voorlopig nog niet voor de bibliotheek in Vinkhuizen.

Vorige maand werd al bekend dat de openingstijden van bibliotheken in de wijken en dorpen vanaf maandag 17 augustus verruimd worden. Daarmee wil de gemeente de sociale basis in wijken en dorpen versterken. De verruiming van de openingstijden valt samen met de start van het nieuwe schooljaar en is één van de eerste maatregelen vooruitlopend op de nieuwe Groninger Bibliotheekvisie die later dit jaar verwacht wordt. “Met deze maatregelen vergroten wij de toegankelijkheid van de bibliotheek voor onze inwoners”, schrijven wethouders Carine Bloemhoff (PvdA) en Janette Bosma (Partij voor de Dieren).

Een grote wens was ook om de gebouwen op zaterdagen te openen. Dit had nogal wat voeten in de aarde. Volgens het college spelen daarbij personele capaciteit en fysieke uitdagingen een rol, zoals het kunnen afsluiten van overige ruimten in de gebouwen. Inmiddels zijn hier, met uitzondering van Vinkhuizen, dus oplossingen voor gevonden. Vanaf komende week zijn de gebouwen op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur geopend.

Gratis lidmaatschap

Naast de verruimde openingstijden is vorige maand al het gratis bibliotheeklidmaatschap voor jongeren tot en met 27 jaar ingevoerd. Wel is er sprake van een uitzondering vanwege landelijke regels en auteursrechten. Jongeren krijgen een gratis volwaardig abonnement voor de fysieke bibliotheek, maar wie ook e-books en luisterboeken wil lenen via de Online Bibliotheek, moet daar 45 euro per jaar voor betalen. Uitgevers bepalen namelijk hoe digitale boeken worden uitgeleend, waardoor bibliotheken deze niet gratis mogen aanbieden.

Nieuwe bibliotheekvisie

De stap hoort bij de nieuwe plannen voor de Groningse bibliotheken tot 2036. De gemeente wil van de bieb een ‘huiskamer’ in de wijk maken waar iedereen makkelijk binnenloopt. Uiteindelijk is het idee zelfs dat het basislidmaatschap voor alle Groningers gratis wordt.