Forum krijgt steeds meer waardering van cultuurminnend Groningen

Foto: Bruno Rijsman (via Wikimedia Commons CC 2.0 SA)

Forum Groningen is dit jaar de grootste stijger onder de Groninger cultuur- en vrijetijdsmerken, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Ook Simplon en het NNO doen het goed. De stad Groningen zit volgens de onderzoekers in de lift qua populariteit, waar de rest van de provincie daalt.

In het jaarlijkse onderzoek wordt gekeken naar de bekendheid, waardering en binding van culturele instellingen en andere vrijetijdsorganisaties. Daaruit blijkt dat Forum Groningen niet alleen bekender werd onder Groningers; ook de waardering en de band met de instelling namen toe.

Poppodium Simplon en het Noord Nederlands Orkest (NNO) staan op de tweede en derde plaats van de grootste stijgers. Ook Pathé en Hullabaloo Festival behoren tot de vijf sterkste stijgers.

Voor cultuurminnend Groningen zit de stad dit jaar aanmerkelijk sterker in de lift dan de provincie. De volledige top tien bestaat uit culturele plekken en evenementen in Stad: de Martinitoren, Pathé, MartiniPlaza, het Forum, het Groninger Museum, Noorderzon, het Bevrijdingsfestival, de Oosterpoort, het Groningens Ontzet en de Stadsschouwburg.

Waar Stad stijgt daalt de provincie

Dalers komen vrijwel alleen uit de provincie. Het Museum Stad Appingedam verloor volgens het consultancybureau het meeste terrein onder bezoekers. Te onzichtbaar, concluderen de onderzoekers. Ook Museum Nienoord in Leek, Op Roakeldais in Warffum en Museum Møhlmann in Appingedam zagen hun populariteit afnemen. De enige daler uit onze gemeente was het Universiteitsmuseum.