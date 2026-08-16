Forum Groningen staat zondag stil bij Curaçaose vrijheidsstrijd tijdens Dia di Tula

Monument ter nagedachtenis aan de start van de opstand bij landhuis Kenepa. Foto: Charles Hoffman from New York, United States - Monument to 1795 Slave Revolt, Landhuis Kenepa, Curaçao, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40033623

In Forum Groningen wordt zondag 16 augustus stilgestaan bij het uitbreken van de grote slavenopstand op Curaçao. Op 17 augustus is het ruim 230 jaar geleden dat deze opstand onder leiding van Tula uitbrak.

In het Forum vindt zondag tussen 12.00 en 16.00 uur een uitgebreid herdenkings- en vieringsprogramma plaats onder het motto ‘Van verzet naar oogst’. Het evenement is een samenwerking tussen Forum Groningen en de werkgroep Dia di Tula van Kwaku Groningen. Hoewel de historische opstand op 17 augustus 1795 begon op plantage Knip, wordt daar in Groningen op zondag al bij stilgestaan.

Programma

Het programma trapt om 12.00 uur af in Wonderland met verhalen vertellen door Edith Baouthisma, waarna om 13.00 uur de officiële opening plaatsvindt. Aansluitend geeft dr. Carl Blijd, psychiater en expert op het gebied van transculturele psychiatrie en historische trauma’s, de lezing ‘Van Tula Warda naar de Blue Wave’. Daarin belicht hij de doorwerking van de geschiedenis op mens en samenleving. Gedurende de middag verzorgt dichter en performer Cissy Joan tweemaal De Seú Experience, waarin muziek, dans en spoken word rondom het slavernijverleden samenkomen. Rond 14.30 uur verzorgt Jahir Scoop een bijdrage over Het Tula Plein, waarna de Grupo Krioningers met traditionele Curaçaose muziekstijlen zoals de seú, tumba en tambú de middag muzikaal omlijsten. Om 15.30 uur wordt de bijeenkomst afgesloten en is er gelegenheid tot napraten.

Opstand van Tula

De opstand van 1795 geldt als de belangrijkste georganiseerde verzetsactie in de Antilliaanse geschiedenis. Vroeg in de ochtend van 17 augustus weigerden veertig tot vijftig tot slaaf gemaakten op plantage Knip nog langer te werken voor hun eigenaar. Onder leiding van Tula en zijn medestrijders Carpata, Mercier en Wacao trokken zij langs verschillende plantages op Bandabou om honderden anderen te bevrijden en wapens te verzamelen. Tula was op de hoogte van de Franse Revolutie en de afschaffing van de slavernij op Haïti en eiste met een beroep op de menselijkheid zijn vrijheid op. Tijdens een gesprek met de franciscaner pater Jacobus Schink sprak Tula de historische woorden dat ieder mens op aarde een afstammeling is van Adam en Eva, en dat zelfs een dier nog een betere behandeling kreeg dan zij.

Na weken van strijd werd het verzet in september 1795 definitief gebroken nadat Tula en Carpata door verraad in handen van het koloniale bestuur vielen. Op 3 oktober 1795 werden de verzetsleiders bij het galgenveld op het Rif op wrede wijze publiekelijk terechtgesteld en geradbraakt, waarna hun lichamen in zee werden gegooid. Sinds 1985 wordt 17 augustus op Curaçao officieel geëerd als de ‘Dag van de Vrijheidsstrijd’. Tula is inmiddels volledig gerehabiliteerd en geldt vandaag de dag als een nationaal symbool voor emancipatie, verzet en veerkracht.