Flinke rookontwikkeling bij scooterbrand in achtertuin Grote Leliestraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een brand aan de Grote Leliestraat is zondagmiddag een scooter door brand verwoest. Ook een woning liep bij de brand schade op.

De melding van de brand kwam rond 12.15 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “In de achtertuin is door nog onbekende oorzaak een scooter in brand gevlogen”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “De brand ging gepaard met flinke rook- en stankoverlast die in de omgeving goed te merken was.” De brandweer heeft het vuur onder controle gebracht met één straal hogedruk. Naast de scooter hadden ook andere spullen in de tuin vlam gevat.

De rook trok echter ook de woning binnen. “Brandweerlieden hebben het pand daarom geventileerd.” Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan.