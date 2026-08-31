Filmmaker Buddy Hermans (79) overleden

Foto via Galerie Forma Aktua

Groningse filmmaker en kunstenaar Buddy Hermans is op 79-jarige leeftijd overleden. Hermans was al geruime tijd ziek, meldt Dagblad van het Noorden.

Hermans was in 1988 medeoprichter van Stichting Beeldlijn. Hij ging in zijn documentaires dieper in op het culturele, sociale en politieke leven in Noord-Nederland. Hij portretteerde onder meer kunstenaars, schrijvers en muzikanten.

Zo maakte hij een documentaire over de eerste tien jaar van kunstkring De ploeg in De Ploeg 1918–1928, met kunstenaars als Jan Wiegers, Johan Dijkstra, Jan Altink en H.N. Werkman. Ook maakte hij producties over over andere Marten Klompien, Jan Loman, Jan van der Zee, Gerrit Krol, Jan Steen en Kees van der Hoef. Voor zijn werk als filmmaker kreeg hij in 2006 een koninklijke onderscheiding.

Daarnaast was Hermans kunstschilder in abstracte kunst. Hij noemde het ‘gestolde emotie’, met een verwijzing naar een vrolijke en melancholieke sfeer uit de jaren ’50 en ’60.