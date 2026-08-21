Fietstunnel onder Hoofdstation pas in 2031 klaar

Impressie via Groningen Spoortzone (ProRail)

De fietstunnel onder het monumentale stationsgebouw van het Groninger hoofdstation is op zijn vroegst pas rond 2031 klaar. Nieuwe onderzoeken laten zien dat er, zonder ingrijpende maatregelen om de oude fundering onder het pand te versterken, aanzienlijke schade kan ontstaan aan het stationsgebouw. De gemeente houdt nu rekening met twee jaar voorbereiding en minimaal drie jaar bouw om de fietstunnel af te kunnen maken.

Een definitieve planning is er nog niet, maar met deze inschatting komt de oplevering uit rond 2031. Voor het bereiken van de fietskelder onder het station hoeft niet te worden gewacht tot de volledige fietstunnel klaar is, schrijft wethouder Rik van Niejenhuis aan de gemeenteraad. Maar ook de opening van de fietsenstalling loopt vertraging op en wordt naar verwachting in de zomer van 2028 bereikbaar.

De vertraging heeft gevolgen voor het gebied rond het station. De gemeente wil het Stadsbalkon herinrichten en plaats laten maken voor een nieuw stationsplein. Ook is de voltooiing van de fietsroute tussen de zuidelijke stadswijken en de binnenstad, die aansluit op de fietstunnel, afhankelijk van de voortgang.

De gemeente is de ‘portefeuillehouder’ als het gaat om de aanleg van de fietstunnel. Omdat het college de tunnel belangrijk vindt, zo besluit Niejenhuis, neemt het Stadhuis het restrisico op mogelijke schade aan het stationsgebouw op zich om de voortgang van de bouw te waarborgen.