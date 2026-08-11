Vrouw (60) raakt zwaargewond door aanrijding op Bornholmstraat (update)

Foto: 112 Groningen

Op de kruising tussen de Bornholmstraat en de Antwerpenweg is dinsdagmiddag een 60-jarige vrouw zwaargewond geraakt, nadat ze op de fiets werd aangereden door een personenauto.

Alle hulpdiensten spoedden zich naar de plek van het ongeluk. Naast meerdere ambulances kwam ook de traumahelikopter van het UMCG naar de plaats van het ongeval om de vrouw te helpen.

Ook de brandweer kwam ter plaatse om zichtschermen te plaatsen. De weg werd daarom volledig afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.