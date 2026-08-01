Fietser gewond bij aanrijding op Papiermolenlaan

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Papiermolenlaan is zaterdagmiddag een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.05 uur op de kruising met de Hereweg. “Een automobilist heeft op het kruispunt naar alle waarschijnlijkheid de fietser over het hoofd gezien”, vertelt Wind. “Daardoor ontstond een aanrijding waarbij de fietser op de motorkap terechtkwam en tegen de voorruit klapte.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen van de ambulance hebben het slachtoffer behandeld. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Beide voertuigen raakten bij de botsing beschadigd. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van het ongeluk.