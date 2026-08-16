Fietser gewond bij aanrijding met taxi op Gedempte Zuiderdiep

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op het Gedempte Zuiderdiep is in de nacht van zaterdag op zondag een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond middernacht op het kruispunt met de Stationsstraat. Een bestuurder van een taxi zag door nog onbekende oorzaak een fietser over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg waarbij de fietser ten val kwam. “Hulpdiensten waren snel aanwezig”, vertelt de fotograaf. “Ambulanceverpleegkundigen op fietsen, die in de buurt waren, hebben eerste hulp verleend. Later kwam een ambulance ter plaatse om het slachtoffer, dat onbekende verwondingen opliep, over te brengen naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Door het ongeluk ondervond het overige verkeer enige hinder.