Feest bij Poelebrug tijdens Groningse 4daagse: “Podium met dj’s”

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de laatste twee dagen van de Groningse 4daagse wordt er feest gevierd bij de Poelebrug. Volgens een feestcafé in de Poelestraat is het de bedoeling om de gezelligheid en feestelijkheden die men kent uit Nijmegen, ook naar Groningen te halen.

“Het aantal deelnemers aan de Vierdaagse is in vergelijking met vorig jaar verdubbeld”, vertelt Lex Russchen van feestcafé ’t Gat. “De organisatie van het wandelevenement is bij ons gekomen met de vraag of we hierin iets kunnen betekenen. Dat wilden we heel graag. Het resultaat is dat er op donderdag en vrijdag een podium staat waar dj’s muziek draaien. De entree is gratis en iedereen is welkom; het doel is echt om een laagdrempelig feest neer te zetten.”

Volgend jaar vier dagen?

Volgens Russchen gaat het om een pilot. “Iedereen kent de sfeer en de gezelligheid rond de Nijmeegse Vierdaagse. Het doel van de organisatie is om de Groningse variant elk jaar wat verder uit te breiden en groter te maken. Dit jaar bieden we twee feestavonden aan, maar dat betekent niet dat er volgend jaar meteen vier dagen feest is. De kans is groter en aannemelijker dat er in de toekomst ook op andere locaties in de stad activiteiten en festiviteiten gaan ontstaan.”

Uiteraard zijn ook de wandelaars zelf van harte welkom. “Als je op donderdag langskomt en je moet op vrijdag nog de laatste etappe lopen, begrijpen wij heel goed dat je liever geen alcohol drinkt. Daarom hebben we een uitgebreid non-alcoholisch assortiment klaarstaan, variërend van frisdranken tot verse jus d’orange. De grootste drukte verwachten we overigens op de vrijdagavond. Het evenement zit er dan op en we kunnen ons voorstellen dat mensen het voltooien van de 4daagse dan echt goed willen vieren.”

Grote Markt

Volgens de horeca-uitbater begint het feest bij de Poelebrug op donderdag om 20.00 uur en op vrijdag om 21.00 uur. Het programma duurt op beide avonden tot 01.00 uur. In de middagen zijn er op de Grote Markt al festiviteiten: daar draait een dj, staan kraampjes met merchandise, is er een gezondheidsmarkt en zijn er medewerkers van de EHBO aanwezig. Op de Grote Markt vinden ook de start en de finish plaats van het wandelevenement. Het avondprogramma in de Poelestraat sluit volgens Russchen aan op de activiteiten op de Grote Markt.