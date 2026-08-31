FC Groningen wijst Noam Emeran (23) per direct de deur

Noam Emeran - Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft het contract van Noam Emeran per direct ontbonden. De 23-jarige Franse aanvaller stond drie seizoenen onder contract in de Euroborg, maar speelde slechts 22 keer en kwam dit seizoen nog geen minuut in actie.

Emeran had nog een contract voor een jaar. FC Groningen leende hem vorig seizoen tijdens de winterse transferperiode uit aan FC Emmen.

Emeran kwam drie jaar geleden over van Manchester United Onder-21. In de 22 wedstrijden voor FC Groningen stond Emeran slechts twee keer in de basis, maakte hij één doelpunt en gaf hij één assist.