FC Groningen vol vertrouwen richting duel met Fortuna Sittard

FC Groningen neemt het vrijdagavond in de Euroborg op tegen Fortuna Sittard. Na twee overwinningen op rij leed de ploeg van trainer Dick Lukkien afgelopen weekend tegen PSV de eerste nederlaag van het seizoen. Toch leeft Groningen met een goed gevoel toe naar de thuiswedstrijd.

Lukkien verwacht dat Fortuna mogelijk voor een verdedigende speelwijze kiest en vanuit de omschakeling gevaarlijk probeert te worden. Daarom moet FC Groningen volgens hem zorgvuldig omgaan met balbezit.

“Zij krijgen energie van onze slordigheden”, waarschuwt de trainer. “Als wij de bal verliezen, gaan zij counteren en worden de ruimtes groot. Dan moeten wij achteruit verdedigen. Daar zijn zij goed in, dus dat moeten we voorkomen.”

Contractverlenging Blokzijl

Deze week was er ook goed nieuws voor FC Groningen. Aanvoerder Thijmen Blokzijl heeft zijn contract met twee jaar verlengd en ligt nu tot medio 2028 vast in de Euroborg.

“Ik ben er hartstikke blij mee”, zegt de verdediger. “Nu het naar buiten is gekomen, is het allemaal achter de rug en weet iedereen het. Ik hoop hier een heel goed seizoen te draaien en daarna een mooie stap te maken. Maar je weet nooit hoe het loopt in het voetbal.”

Ook Lukkien is blij met de contractverlenging. “Ik vind Thijmen een geweldige speler en een mooi uithangbord voor de club. Hij heeft grote stappen gezet, ook in de ontwikkeling van zijn leiderschapskwaliteiten. Hij is op dit moment onze aanvoerder, dus ik ben heel blij dat hij heeft verlengd.”

Volgens de trainer is Blokzijl echter nog niet klaar voor een vertrek naar een grotere club. „Hij moet nog een aantal dingen verbeteren en daarvoor moet je spelen. Hij kan echt naar grote clubs, maar er moeten nog wel dingen bij. Het handelen naar wat een situatie vraagt bij het verdedigen, daarin kan hij nog groeien.”

Beschikbaarheid

Wie ook weer op het trainingsveld staat is Oskar Zawada. De spits kampte eerder met fysieke ongemakken, maar kan tegen Fortuna mogelijk als invaller in actie komen.

“Hij staat nu de hele week op het trainingsveld en kan een rol hebben als invaller”, aldus Lukkien. “We overleggen nog met de medische staf hoe lang hij kan spelen. Ondertussen moeten we met hem doorbouwen naar een basisniveau waarop hij wedstrijden vanaf het begin kan spelen. Zover is hij nog niet.”

Wie vanwege blessures niet inzetbaar zijn tegen Fortuna Sittard zijn Ryan Metu, Tyrique Mercera en Marco Rente.

Groningens Ontzet

De wedstrijd valt samen met de viering van Groningens Ontzet. Blokzijl kijkt uit naar de bijzondere avond. “Ik vind het leuk dat we weer op vrijdagavond spelen. Dat het ook nog eens tijdens Bommen Berend is, maakt het extra mooi. Er is rond de wedstrijd veel aandacht voor, dus dat is alleen maar leuk.”

Ook Lukkien kent het belang van de feestdag voor de stad en de supporters. “Ik weet dat Groningens Ontzet in de stad leeft. Laten we er een mooie wedstrijd van maken, zodat de supporters na afloop een geweldig feestje kunnen bouwen.”