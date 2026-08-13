FC Groningen versterkt zich met voormalig Zweeds international (23)

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen heeft zich versterkt met Jakob Ondrejka, dat meldt Voetbal International. De 23-jarige Zweedse vleugelspeler wordt de rest van het seizoen gehuurd van het Italiaanse Parma Calcio 1913.

Daags na het binnenhengelen van Hongaars international Márk Csinger haalt de FC met Ondrejka een eenmalig Zweeds international naar Groningen. Er is geen koopoptie opgenomen in de huurovereenkomst.

Nadat hij voor verschillende nationale jeugdteams uitkwam, speelde Ondrejka begin 2023 zijn enige wedstrijd voor het Zweedse A-elftal. In de vriendschappelijke interland tegen Finland maakte hij diep in blessuretijd de winnende treffer (2-1).

Clubcarrière

Ondrejka begon zijn profcarrière in zijn geboorteland bij Landskrona. Bij Elfsborg, op het hoogste niveau in Zweden, kende hij zijn definitieve doorbraak. Na twee succesvolle seizoenen in België, bij Royal Antwerp FC, streek hij neer in de Italiaanse Serie A bij Parma, dat rond de 7 miljoen euro voor hem betaalde.

Daar speelde hij in anderhalf seizoen 28 competitiewedstrijden waarin hij vijfmaal tot scoren kwam.

Ondrejka moest bij Parma een deel van de voorbereiding missen wegens spiervermoeidheid. Het is dus afwachten of de huurling dit weekend al in actie kan komen wanneer de FC op bezoek gaat bij ADO Den Haag.