FC Groningen verlengt contract met Thijmen Blokzijl tot 2028

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft ook Thijmen Blokzijl langer aan zich gebonden. De 21-jarige aanvoerder verlengt zijn contract met een jaar en ligt nu tot medio 2028 vast bij de club.

Blokzijl speelde al 111 officiële wedstrijden voor FC Groningen. De centrale verdediger maakte daarin twee doelpunten en gaf twee assists. Blokzijl werd aan het begin van dit seizoen door trainer Dick Lukkien aangewezen als aanvoerder, omdat Stije Resink door een blessure niet beschikbaar was. Na het vertrek van Resink naar AZ blijft Blokzijl de rest van dit seizoen aanvoerder van FC Groningen.

De aanvoerdersband was volgens Blokzijl niet de reden om zijn contract te verlengen, maar gaf hem wel een extra stimulans: “Ik ga FC Groningen niet zomaar verlaten, want de club heeft mij veel gebracht. Daarnaast had ik vanaf het begin al in mijn hoofd dat ik FC Groningen niet transfervrij wilde verlaten. Ik wil iets moois achterlaten. Als ik alleen voor mezelf had gekozen, had ik mijn contract gewoon kunnen uitdienen. Maar ik heb veel aan FC Groningen te danken en wil graag wat teruggeven aan de club waarvan ik hou en waar ik om geef.”