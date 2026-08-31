FC Groningen test bezoek voor prikkelgevoelige supporters

Foto: Jota Shoots

FC Groningen en de Stichting Uit met Autisme onderzoeken tijdens de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle op vrijdag 18 september hoe prikkelgevoelige supporters een voetbalwedstrijd beter kunnen voorbereiden en bezoeken.

Een voetbalwedstrijd helemaal prikkelarm maken is natuurlijk onmogelijk en de pilot richt zich daarom niet op een volledig prikkelarme wedstrijd. Daarom gaan leden van een testpanel bijhouden wat ze tegenkomen rond en tijdens een bezoek aan de wedstrijd: de voorbereiding thuis, de aankomst bij het stadion, de wedstrijd zelf en de reis uit het stadion terug naar huis.

Voor de pilot ontwikkelde de stichting een draaiboek. Daarin staan onder meer duidelijke informatie vooraf, rustig en eerder binnenkomen, een herkenbare ontvangst en de route door het stadion. Ook gaat het over de communicatie door medewerkers, mogelijkheden om tijdelijk afstand te nemen van de drukte en het vertrek na de wedstrijd. Tijdens de pilot testen de organisaties of het draaiboek in de praktijk werkt. Op basis van de ervaringen kunnen zij het aanpassen.

Het doel is een basisdraaiboek dat zo breed mogelijk toepasbaar is binnen de betaalde sport. Daarom wordt het draaiboek, na de wedstrijd in de Euroborg, bijgewerkt en aangescherpt en vervolgens nogmaals getest in de Johan Cruijff ArenA tijdens de wedstrijd Nederland – Griekenland op vrijdag 13 november.

De pilot maakt deel uit van het provinciale project Prikkelvriendelijk Groningen, waarbij de stichting soortgelijke draaiboeken test bij Groningse vrijetijdslocaties. Daarbij kijkt de stichting niet alleen naar geluid, licht en drukte, maar naar de volledige bezoekersreis. Ook onduidelijkheid over bijvoorbeeld de ingang, wachttijden, het programma of een plek om zich terug te trekken kan volgens de stichting een reden zijn om niet op bezoek te gaan.