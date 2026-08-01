FC Groningen opent de deuren op open dag: rondleidingen, handtekeningen en Spaanse tegenstander

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

FC Groningen opent zaterdag de deuren van de Euroborg voor de jaarlijkse open dag. Het evenement begint om 12.00 uur en wordt afgesloten met een oefenwedstrijd tegen het Spaanse Real Valladolid.

Volgende week zondag 9 augustus begint voor de FC het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Traditioneel vindt voorafgaand aan de competitiestart de open dag plaats. Om 12.00 uur arriveert op het supportersplein de ‘open spelersbus’, waarna de spelers van de verschillende selecties één voor één naar de hoofdingang lopen. Op het plein ter hoogte van ingang 3 treedt tussen 12.00 en 18.00 uur een reeks artiesten op, waaronder Ruben Luders, Stef Ekkel en Mark Vayne. Vanaf 13.00 uur kunnen bezoekers bovendien handtekeningen scoren van de spelers en speelsters.

Rondleiding door de Euroborg

Volgens FC Groningen is er op de open dag voor ieder wat wils. Op het activiteitenplein kunnen de jongste voetballiefhebbers terecht voor onder meer springkussens, games en voetbalspellen. Gedurende de middag vinden er ook diverse rondleidingen plaats waarbij bezoekers een kijkje achter de schermen krijgen op plekken die normaal gesloten blijven, zoals de kleedkamers, de spelerstunnel en de persruimte. Daarnaast is er FC Groningen-merchandise verkrijgbaar op het supportersplein en in de FC Groningen Store.

De dag wordt om 18.00 uur afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Real Valladolid. Deze Spaanse voetbalclub viert in 2028 haar honderdjarig bestaan. Afgelopen seizoen eindigde de ploeg op de zeventiende plaats in de Segunda División, nadat ze een jaar eerder uit de Primera División degradeerden. Meer informatie over het volledige programma van de open dag is te vinden op de website van de club.