FC Groningen met twee nieuwe gezichten richting uitwedstrijd in Den Haag

FC Groningen gaat zondag op bezoek bij ADO Den Haag voor de tweede competitiewedstrijd van het seizoen. Na de 2-1 thuisoverwinning tegen FC Utrecht reist de ploeg van trainer Dick Lukkien met een “goed gevoel” af naar de Hofstad.

Naast het goede gevoel neemt Lukkien ook twee nieuwe spelers mee. Afgelopen woensdag werd Hongaars international Mark Csinger voor vier jaar vastgelegd en vrijdag kwam het hoge woord naar buiten over de komst van Parma-huurling Jacob Ondrejka.

De twee aanwinsten kunnen in Den Haag meteen een rol van betekenis spelen. “Misschien alleen geen negentig minuten,” vertelde Lukkien tijdens het perspraatje van vrijdagochtend. “Mark heeft recent een blessure gehad, daar moeten we voorzichtig mee zijn.”

Volgens de oefenmeester maakt de 23-jarige centrale verdediger een goede eerste indruk. Csinger stond al langer op het lijstje van de club en is zelf blij om zich bij zijn nieuwe ploeggenoten te voegen.

“Ik wil zoveel mogelijk minuten maken en mijn best doen voor de supporters, mijn medespelers en de staf,” vertelde Csinger, die zichzelf beschrijft als een voetballende verdediger die graag aanvalt.

Jacob Ondrejka

Ondrejka, tevens 23 jaar oud, kwam bij Parma, dat twee jaar geleden nog bijna 7 miljoen euro voor hem betaalde, niet langer voor in de plannen van de trainer. Bij FC Groningen hoopt hij te doen waar hij naar eigen zeggen goed in is: doelpunten maken en assists geven.

De eenmalige Zweedse international liep ruim een jaar geleden een beenbreuk op en liet drie maanden geleden een pin verwijderen. Zonder die blessure zou een speler van het statuur van Ondrejka niet zo makkelijk te halen zijn voor de FC.

“Hij kan achter de spits, op links, rechts en als tien spelen,” somde Lukkien op.

“Hij is gevaarlijk aan de bal en heeft snelheid, past bij onze manier van spelen,” vervolgde hij. “Ik denk dat zijn blessure heeft geholpen dat hij misschien iets onder zijn niveau komt te spelen.”

Jeng en Rente

Terwijl FC Groningen twee nieuwe spelers verwelkomde, was er ook slecht nieuws. Huurling Malcolm Jeng raakte opnieuw zwaar geblesseerd, waardoor een eventueel debuut voorlopig op de lange baan moest worden geschoven.

De in de wedstrijd tegen Utrecht opgelopen blessure van Marco Rente lijkt mee te vallen. De ervaren verdediger deed grote delen van de training mee en als hij de training van zaterdag goed doorkomt, zou hij zondag ook kunnen spelen. Lukkien sluit een basisplaats niet uit.

Open wedstrijd

Net als vorige week tegen Utrecht verwacht Lukkien tegen ADO een open wedstrijd. “Ze zullen gretig beginnen en druk willen zetten,” blikte Lukkien vooruit.

Mocht Groningen net als tegen Utrecht een kleine voorsprong hebben richting het einde van de wedstrijd, hoopt Lukkien dat zijn ploeg deze keer niet op twee gedachten gaat hinken. “Als de marge één is, dan zullen zij va-banque gaan spelen. In het voetbal is het normaal dat ploegen dan achteruit gaan lopen. Ik probeer van ons een beetje een atypische ploeg te maken.”

“Blijf gewoon doen waar je goed in bent en dat is voetballen.”

Ontwikkelpunt

Lukkien hoopt dus tegen ADO dat zijn ploeg zich niet laat terugdringen als het een kleine voorsprong verdedigt. De oefenmeester nam tijdens de persconferentie zijn doelman als voorbeeld.

“Etienne bijvoorbeeld, die geweldig keepte, ook voetballend. Maar tussen de 65e en 75e minuut schiet ie zomaar drie ballen diep terwijl de centrale verdedigers gewoon vrijstaan.”

Door met zijn spelers te praten en ze meer opties te geven hoopt Lukkien dat zijn ploeg langer blijft voetballen. De verantwoordelijkheid legt hij bij zichzelf en een aantal spelers. “Maar dat is ook niet altijd even gemakkelijk. Je ziet het in veel wedstrijden dat je in je hoofd hebt dat je een marge van één doelpunt moet verdedigen.”

“Maar dat kun je ook doen door gewoon te blijven voetballen. Dat probeer ik bij hen te laten landen. Ik heb niet de illusie dat dat altijd even goed lukt, maar dat is ook een ontwikkelpunt,” sloot Lukkien af.

Afwezigen

Naast de langdurig geblesseerde Stije Resink, Oskar Zawada en Malcolm Jeng, zijn ook Tyrique Mercera en Ryan Metu niet beschikbaar zondag. Rente is nog een vraagteken.

FC Groningen begint zondagmiddag om 12:15 uur aan de eerste uitwedstrijd van het seizoen. Bij het duel met ADO Den Haag zullen geen uitsupporters aanwezig zijn vanwege een straf uitgesproken door de KNVB.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Jorg Schreuders, Thijmen Blokzijl, Marco Rente, Wouter Prins; David van der Werff, Tygo Land, Tika de Jonge, Pelle Clement; Thom van Bergen, Brynjólfur Willumsson