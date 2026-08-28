FC Groningen lijdt vervelende nederlaag tegen Fortuna Sittard

FC Groningen heeft in de eigen Euroborg een vervelende nederlaag geleden. Tegen het Fortuna Sittard van Danny Buijs werd het 3-2.

Lequincio Zeefuik was de grote uitblinker aan de kant van de bezoekers. De jongere broer van oud-FC-spelers Deyovaisio en Genero was direct betrokken bij de eerste twee treffers van Fortuna.

Bij de openingstreffer zette Zeefuik zijn directe tegenstander Mark Csinger aan de kant, waarna hij met een dribbel en een kap ook Thijmen Blokzijl te slim af was. De spits van Fortuna gooide er nog een schaar uit alvorens hij het overzicht hield en Mohammed Ihatarren de mogelijkheid bood de bal in de verre hoek te schuiven.

Via David van der Werff maakte Groningen snel gelijk. Een mooie aanval over meerdere schijven werd uitstekend afgewerkt door de middenvelder. Opnieuw begon het allemaal bij een uittrap van doelman Etienne Vaessen, die de uitgezakte Thom van Bergen vond met een lage wreeftrap. Van Bergen vond zijn maatje Jorg Schreuders, die de bal laag voorzette op de inlopende Van der Werff.

Zeefuik lobte op het halfuur op prachtige wijze over Vaessen heen voor een nieuwe voorsprong voor de Limburgers. De spits leek in eerste instantie buitenspel te staan, maar de vlag bleef omlaag. Ook de VAR kwam na het bekijken van de beelden niet tot een ander besluit.

In de tweede helft kreeg Groningen via kopballen van Van Bergen (paal) en Tika de Jonge (naast) kansen op de 2-2, maar het kreeg in de 72e minuut de deksel op de neus. Anthony Descotte leek de wedstrijd te beslissen met een schot in de verre hoek.

Een eigen doelpunt van Fortuna-verdediger Justin Hubner bracht de spanning terug in de wedstrijd, maar het Groninger slotoffensief bleek niet effectief om een punt over te houden.