FC Groningen legt 18-jarig Zweeds jeugdinternational Alvin Nordin vast tot 2030

Foto: FC Groningen

De 18-jarige Zweedse jeugdinternational Alvin Nordin is dinsdag door FC Groningen gepresenteerd als nieuwste aanwinst. De middenvelder komt over van Helsingborgs Idrottsförening en heeft in de Euroborg een contract getekend tot medio 2030.

Nordin gaat bij de FC spelen met rugnummer 16. In een video op de clubsite licht hij zijn keuze toe: “De overstap naar Groningen is een uitstekende stap in mijn carrière. FC Groningen wil vooruit en speelt goed voetbal. De stijl van de FC past heel goed bij mij: met tempo, aanvallend, gestructureerd en met de wil om het spel te dicteren. Ik ben een speler die graag tussen de linies speelt en de club kwam met een goed plan, zodat ik mij hier zowel binnen als buiten het veld optimaal kan ontwikkelen.”

Helsingborgs IF

De op 24 december 2007 geboren middenvelder debuteerde twee jaar geleden op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Helsingborgs IF, de club waar ook voormalig FC-aanvoerder Andreas Granqvist werd opgeleid. In totaal speelde Nordin 21 competitiewedstrijden in de Superettan, de een-na-hoogste competitie in Zweden, en zeven bekerduels voor de Zweedse club.

Waar hij het in zijn debuutseizoen nog vooral moest hebben van invalbeurten, stond hij in het huidige Zweedse seizoen (dat loopt van maart tot en met november) regelmatig aan de aftrap. Tot nu toe scoorde hij twee keer en leverde hij twee assists. Verscheidene clubs hadden interesse in de middenvelder, maar het voetbalverhaal van FC Groningen trok hem uiteindelijk over de streep.

“Ik wil de beste versie van mezelf laten zien”

De nieuwe aanwinst sluit direct aan bij de eerste selectie. Wel krijgt hij de tijd om te wennen aan zijn nieuwe leefomgeving, al steekt hij zijn ambities niet onder stoelen of banken: “Mijn doel is om zo snel mogelijk te wennen aan het tempo, te debuteren en veel minuten te maken. Ik wil de beste versie van mezelf laten zien.”

Bekijk hier het filmpje waarin Nordin zich voorstelt: