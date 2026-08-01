FC Groningen klopt Real Valladolid met 1-0

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen heeft zaterdagavond de oefencampagne in de voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen afgesloten met een 1-0 overwinning op Real Valladolid. De oefenwedstrijd in de Euroborg werd bezocht door zo’n 11.000 fans.

Het was voor het eerst in drie maanden dat er weer een bal rolde over het gras in de Euroborg; de voorbije oefenwedstrijden werden allemaal elders gespeeld. FC Groningen maakte direct na het eerste fluitsignaal duidelijk wat de intentie was: winnen. Een combinatie tussen Tygo Land, David van der Werff en Thom van Bergen leverde direct een schietkans op voor Van der Werff, maar keeper Alvaro Aceves doorzag het plan. Enkele minuten later onderscheidde de 23-jarige Spaanse doelman zich opnieuw, nadat Tika de Jonge de bal op de slof nam maar Aceves de bal kon keren.

Na 11 minuten kon er wel gejuicht worden. Doelman Etienne Vaessen wist met een verre uittrap Van Bergen te bereiken, die de bal breed legde op Pelle Clement die binnenschoot. De grensrechter stak echter een stokje voor het feestgedruis: volgens de assistent-scheidsrechter stond Clement buitenspel. Twee minuten later was het alsnog raak. Een hoekschop van Van der Werff werd naar alle waarschijnlijkheid geraakt door een Spaans hoofd en belandde daardoor achter doelman Aceves tegen de touwen: 1-0.

Ook in het restant van de eerste helft bleef FC Groningen de bovenliggende partij. Vlak voor rust kreeg Clement opnieuw een grote kans, maar een Spaans been voorkwam de 2-0. In de tweede helft waren de ploegen meer in evenwicht, zonder dat het echt gevaarlijk werd. In de absolute slotfase probeerde Real Valladolid nog wel aan te zetten voor een gelijkmaker, maar de Groningse defensie gaf geen krimp. De FC was tien minuten voor tijd zelfs nog dicht bij het verdubbelen van de score: Clement speelde zich handig vrij op het middenveld waarna De Jonge eroverheen kon denderen. Hij kreeg de bal mee en schoot hard op doel, maar de Spaanse keeper kon net zijn vingertoppen nog achter het schot krijgen. Eindstand: 1-0.

Voor FC Groningen begint volgende week het echte werk. Op zondag 9 augustus wordt de competitie in de Euroborg afgetrapt met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.