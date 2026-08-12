FC Groningen haalt Hongaarse international Márk Csinger

Foto via Györi ETO FC

Als de medische keuring zonder problemen verloopt, versterkt FC Groningen de verdediging deze week met de Hongaarse international Márk Csinger.

Volgens RTV Noord en het Dagblad van het Noorden tekent Csinger een contract voor vier jaar. Csinger komt over van Györi ETO FC uit Hongarije. Met die club werd hij afgelopen seizoen kampioen en speelde hij Europees voetbal. In juni maakte hij zijn debuut voor het Hongaarse elftal.

Csinger speelde op 14 juli zijn laatste officiële wedstrijd voor Györi ETO. Hij kwam daarna niet meer in actie, vermoedelijk vanwege een knieblessure. Deze week hervatte hij de training in Hongarije.

Het is nog niet zeker of hij zondag tegen ADO Den Haag kan spelen.