FC Groningen dankzij Willumsson en Van Bergen op eerste speeldag langs Utrecht

FC Groningen is het nieuwe eredivisieseizoen begonnen met een overwinning op FC Utrecht. In een zonovergoten Euroborg was de ploeg van trainer Dick Lukkien met 2-1 te sterk voor de Domstedelingen.

Vooraf werd een open wedstrijd voorspeld tussen de nummers zes en negen van het voorbije seizoen. Beide ploegen, die in de play-offs voor Europees voetbal ten prooi vielen van Ajax, kregen in de beginfase goede kansen op de openingstreffer.

Waar FC Groningen na zes minuten spelen ontsnapte aan een treffer van Utrecht-aanvaller Yoann Cathline, was het twee minuten later aan de andere kant wel raak.

Groningen komt op voorsprong

Een ogenschijnlijk ongevaarlijke pass op het middenveld van Tika de Jonge belandde via een Utrechts been bij Brynjólfur Willumsson, die achter de laatste verdediger kroop en oog in oog met doelman Michael Brouwer koel afrondde.

Binni maakte vorig seizoen vijf van zijn zes doelpunten in de eerste vier wedstrijden, waarna hij tijdens de eerste interlandperiode geblesseerd raakte en het tijdens het restant van de competitie genoegen moest nemen met een reserverol.

Na een krap halfuur volgde een nieuwe kans voor de bezoekers. Net als Cathline bij zijn kans ontsnapte aan de andere zijde van het veld Angel Alarcon aan de Groninger defensie. Keeper Etienne Vaessen verkleinde zijn doel uitstekend en belette de Spanjaard van het scoren.

In de fase die volgde was Groningen duidelijk de betere ploeg en via Thom van Bergen ging een mogelijkheid verloren toen hij een lastige bal op de halve volley nam, maar recht op Brouwer vuurde.

Tweede treffer geannuleerd

Kort nadat Marco Rente met een blessure moest en Elvis van der Laan daardoor zijn officiële debuut maakte voor de FC, leek de score door een nieuw doelpunt van Willumsson verdubbeld te worden.

Na een mooie aanval over meerdere schijven werd een inzet van De Jonge van de lijn gehaald en via de rebound kopte de IJslandse spits in buitenspelpositie raak en na inmenging van de VAR werd het doelpunt geannuleerd.

Nog voor rust werd ook de gelijkmaker van Utrecht wegens buitenspel afgekeurd. Groningen werd wel andermaal gewaarschuwd toen Ferdinand Pohl alle tijd kreeg om de aan Thijmen Blokzijl ontsnapte Dani de Wit in staat te stellen de bal in het doel te koppen. Deze keer ging de vlag direct omhoog.

Verdubbeling score

Groningen vloog uit de startblokken in de tweede helft. Al na drie minuten voetbal rondde Van Bergen op prachtige wijze met links af nadat Schreuders de bal, weliswaar met wat geluk, na een goede actie bij zijn ploegmaat wist te krijgen.

In het restant kwam Groningen nauwelijks in de problemen, mede door goed keeperswerk van Vaessen en het gebrek aan scherpte voorin bij de bezoekers. Via invaller Adrian Blake werd het tien minuten voor tijd nog wel spannend. Waar Groningen verzuimde de 3-0 te maken, kreeg het in de tegenstoot toch nog een tegentreffer te verwerken. Dankzij opnieuw goed optreden van Vaessen bleef een snelle gelijkmaker uit. Een schot voorlangs van diezelfde Blake liet de Euroborg in de blessuretijd nog even de adem inhouden, maar de drie punten bleven in de Groene Kathedraal.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Jorg Schreuders, Thijmen Blokzijl, Marco Rente (30’ Elvis van der Laan), Wouter Prins (71’ Tyrique Mercera); David van der Werff, Tika de Jonge, Tygo Land, Pelle Clement (80’ Travis Hernes); Thom van Bergen, Brynjólfur Willumsson (80’ Ryan Metu)

Opstelling FC Utrecht: Michael Brouwer; Niklas Vesterlund, Siebe Horemans (70’ Guus Offerhaus), Ferdinand Pohl (62’ Davy van den Berg), Mike Eerdhuijzen, Arthur Zagré; Joris van Overeem, Dani de Wit; Angel Alarcon (84’ Kevin Paredes), Yoann Cathline (62’ Zidane Iqbal); David Min (62’ Adrian Blake)