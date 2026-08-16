FC Groningen dankzij Vaessen en wonderschone treffers ruim langs ADO

FC Groningen heeft ook de tweede wedstrijd van het eredivisieseizoen winnend afgesloten. Op bezoek bij ADO Den Haag werd een klinkende 4-1 zege geboekt.

Na de 2-1 thuisoverwinning van vorige week tegen FC Utrecht ging de ploeg van trainer Dick Lukkien met een goed gevoel richting de Hofstad. Dat deed het met de deze week aangetrokken verdediger Mark Csinger en aanvaller Jakob Ondrejka.

De nieuwelingen moesten zoals verwacht plaatsnemen op de reservebank. Marco Rente was er niet bij wegens een blessure. De piepjonge Elvis van der Laan (18) maakte zijn basisdebuut.

Het gepromoveerde ADO, dat vorige week nog een uur lang op de been bleef op bezoek bij AZ, kende een moeizame start aan het Haags Kwartier. Het was geen toeval toen Thom van Bergen na vijftien minuten voetballen op wonderschone wijze de openingstreffer maakte.

Vaessen bepalend

De veelbesproken aanvaller pikte de bal halverwege de helft van de tegenstander op na een lange bal van doelman Etienne Vaessen en voorbereidend werk van Pelle Clement. Van Bergen, die vorige week ook al op schitterende wijze trefzeker was, speelde zichzelf vrij in de zestien van de tegenstander en plaatste de bal perfect in de verre hoek.

Op het half uur werd de score verdubbeld. Vaessen vond Brynjólfur Willumsson met een lange bal en de IJslandse spits werkte een-op-een van ADO-doelman Kilian Nikiema koeltjes af. Ook Willumsson tekende voor zijn tweede van het seizoen nadat hij tegen Utrecht de score had geopend.

Hele zware week

De topprestatie van de doelman werd overschaduwd door het drama dat zijn beste vriend, Mats Seuntjens, deze week overkwam. De voormalig voetballer van FC en zijn partner Elba verloren hun pasgeboren dochter. Vaessen maakte een aangeslagen indruk na afloop van de wedstrijd voor de camera.

“Voetbal doet er nu eigenlijk niet toe, ik denk nog steeds aan hun,” verklaarde de doelman. “Voetbal is een soort van afleiding voor mij, maar daarna gaan mijn gedachten vaak weer naar hun. Ik vind het niet gepast om nu heel blij te doen terwijl ik weet wat mijn beste vriend en zijn vriendin Elba hebben meegemaakt.”

Voorafgaand aan de wedstrijd betraden de Groningen-spelers het veld in een speciaal shirt om hun steun uit te spreken voor hun oud-ploeggenoot Mats en Elba.

Slechts 3-0

Nog voor rust leek de wedstrijd definitief het slot in te gaan. Groningen counterde zich al meermaals naar mogelijkheden om de score verder uit te breiden en dat het slechts 3-0 was bij rust mocht de ploeg van Lukkien zichzelf aanrekenen.

Dat veranderde verder niets aan het feit dat de treffer in de blessuretijd van de eerste helft opnieuw van grote schoonheid was. Groningen stond na een pass van Vaessen naar Tika de Jonge razendsnel voor het andere doel. Jorg Schreuders wist Tygo Land te bedienen en die hield het overzicht waardoor David van der Werff kon afdrukken.

Tegentreffer

Direct na rust leek een monsterscore in de maak, ware het niet dat Van der Werff na geklungel achterin van ADO de kans miste op de vierde Groninger treffer.

Van der Laan, die het moeilijk had met Yannick Eduardo, kon tien minuten na rust zijn eigen balverlies niet meer herstellen en moest toezien hoe de ADO-spits zijn ploeg op het scorebord zette. Even later werd Van der Laan vervangen en maakte Csinger zijn debuut.

ADO kreeg weer wat vertrouwen en Groningen leek wat geschrokken. Een kwartier voor tijd was er nog een goede mogelijkheid voor De Jonge, maar hij schoot tegen de uitstekend keepende Nikiema aan.

Slotakkoord Eggens

Via invaller Niels Eggens, die op aangeven van Van Bergen de bal met zijn hoofd het doel in werkte, werd de score alsnog verder uitgebreid. Eggens stond koud in het veld en maakte zijn eerste officiële treffer voor FC Groningen.

In de slotfase mochten ook Ondrejka en Nikolas Brandis hun eerste minuten in het shirt van FC Groningen maken. Bij het duel in Den Haag waren geen uitsupporters aanwezig wegens een straf uitgesproken door de KNVB.

Opstelling ADO Den Haag: Kilian Nikiema; Milan Hokke, Pascal Mulder (78’ Lasse Wilhelm), Matteo Waem (46’ Othniel Raterink), Sekou Sylla; Daryl van Mieghem, Jan Zamburek (46’ Finn de Bruin), Juho Kilo, Illaijh de Ruijter; Yannick Eduardo (58’ Luka Reischl), Jesse Bal (68’ Evan Rottier)

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Jorg Schreuders, Thijmen Blokzijl, Elvis van der Laan (58’ Mark Csinger), Wouter Prins (86’ Nikolas Brandis); David van der Werff, Tika de Jonge (86’ Jakob Ondrejka), Tygo Land (86’ Travis Hernes), Pelle Clement, Thom van Bergen, Brynjólfur Willumsson (80’ Niels Eggens)