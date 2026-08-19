FC Groningen breekt contract van David van der Werff open

Foto FC Groningen. David van der Werff.

FC Groningen heeft het contract met David van der Werff opgewaardeerd en verlengd. De 21-jarige creatieve middenvelder staat hierdoor nu tot medio 2030 onder contract.

Van der Werf komt voort uit de eigen opleiding van de club. Hij begon ooit zijn loopbaan bij VV Actief in Eelde-Paterswolde, maar stroomde in 2015 in bij de jongste lichting op Sportpark Corpus den Hoorn.

De creatieve middenvelder is inmiddels een vaste waarde: hij speelde tot nu toe 41 officiële wedstrijden in het eerste. Daarin scoorde hij vier keer, waaronder afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De FC beloont zijn ontwikkeling met een nieuwe opgewaardeerde verbintenis.

Van der Werff zegt op de website van de club heel blij te zijn met zijn nieuwe contractstatus. “Het gevoel hier bij FC Groningen is super goed. Ik heb het goed naar m’n zin bij de club en denk dat ik op de goede weg ben, maar ook nog genoeg stappen kan zetten. Dus vandaar deze verlenging. Ik denk dat ik dominanter moet worden en dan met name in het aanvalsspel, waarin ik denk belangrijk te kunnen zijn.”