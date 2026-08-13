Explosie gehoord in Multatulistraat

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bewoners van het zuiden van de stad werden donderdagochtend even voor achten opgeschrikt door een harde doffe knal. Het blijkt te gaan om een explosie in de Multatulistraat in De Wijert.

Politie en brandweer spoedden zich naar de plaats van de explosie. De Multatulistraat is afgezet. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de ontploffing. Het is onduidelijk of de explosie verband houdt met de vondst van explosieven eerder deze week in de Spieghelstraat, enkele honderden meters verderop.

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