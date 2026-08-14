Ernstig ongeval met vuilniswagen op Verlengde Hereweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de Verlengde Hereweg gebeurde vrijdagochtend een ernstig ongeval waarbij een voetganger is aangereden door een vuilniswagen.

Het ongeluk gebeurde bij een oversteekplaats. Hulpdiensten, waaronder politie, ambulance en brandweer, kwamen met spoed naar de locatie om het slachtoffer te helpen. Daarvoor werden onder meer zichtschermen rond de oversteekplaats neergezet door de brandweer.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege het ongeval werd de Verlengde Hereweg afgesloten voor alle verkeer rond de plaats van het ongeluk.