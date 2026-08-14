Ernstig ongeval met vuilniswagen op Verlengde Hereweg

Op de Verlengde Hereweg gebeurde vrijdagochtend een ernstig ongeval waarbij een voetganger is aangereden door een vuilniswagen.
Het ongeluk gebeurde bij een oversteekplaats. Hulpdiensten, waaronder politie, ambulance en brandweer, kwamen met spoed naar de locatie om het slachtoffer te helpen. Daarvoor werden onder meer zichtschermen rond de oversteekplaats neergezet door de brandweer.
Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege het ongeval werd de Verlengde Hereweg afgesloten voor alle verkeer rond de plaats van het ongeluk.
Aan de Verlengde Hereweg heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een vuilnisauto en een voetganger. De voetganger is hierbij ernstig gewond geraakt. Meerdere eenheden zijn ter plaatse en de hulpverlening is opgestart.
— Politie Groningen (@POL_Groningen) August 14, 2026