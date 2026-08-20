Ernstig ongeluk op Groningerweg bij Zuidwolde: auto vat vlam na botsing tegen boom

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een ernstig verkeersongeluk op de Groningerweg bij Zuidwolde is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie.

De melding van het ongeluk kwam rond 01.35 uur bij de hulpdiensten binnen. “Een automobilist is ter hoogte van de kruising met de Westerseweg tegen een boom terechtgekomen”, vertelt een politiewoordvoerder. “In de auto is vervolgens brand ontstaan. Eén persoon is bij het ongeluk ernstig gewond geraakt.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Brandweerlieden van het korps van Bedum hebben het vuur onder controle gebracht. Vanwege het ongeluk was de weg geruime tijd afgesloten. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.

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